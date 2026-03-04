Il Ministero del Turismo israeliano ha organizzato un servizio di navette straordinarie per i turisti che devono attraversare il valico di Taba, al confine con l’Egitto. Sono stati predisposti trasferimenti via terra per facilitare l’uscita dal Paese attraverso questa frontiera. La misura riguarda esclusivamente i viaggiatori in partenza che utilizzano il punto di passaggio di Taba.

L’iniziativa prevede l’attivazione di bus navetta in partenza dai principali punti di raccolta di Gerusalemme e Tel Aviv nelle giornate di mercoledì 4 e giovedì 5 marzo 2026. La misura è stata organizzata per fornire assistenza diretta ai visitatori stranieri che, in queste ore, stanno pianificando il rientro. Per accedere al servizio è necessario compilare integralmente il modulo di registrazione online predisposto dal Ministero. Solo l’invio completo della documentazione entro le ore 19.00 di oggi garantirà la prenotazione del posto a bordo delle navette. Le autorità fanno sapere che, qualora si rendesse necessario, sarà valutata un’estensione del servizio sia in termini di orari sia di ulteriori date operative. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Israele, navette straordinarie verso il valico di Taba: il Ministero del Turismo organizza i trasferimenti per i turisti

