Israele verso apertura valico di Rafah

Da servizitelevideo.rai.it 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, Israele si prepara a riaprire parzialmente il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto. La decisione arriva dopo giorni di tensione e blocchi, e potrebbe permettere l’ingresso di aiuti e persone in una zona fortemente colpita dal conflitto. Le autorità israeliane hanno annunciato che l’apertura sarà limitata e temporanea, ma la notizia ha già suscitato reazioni contrastanti tra i residenti e le organizzazioni umanitarie.

4.45 Israele è pronto a riaprire parzialmente oggi il valico di Rafah tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. La riapertura avviene nel contesto delle violenze in corso nei territori palestinesi, con l'agenzia di protezione civile di Gaza che ha segnalato decine di morti negli attacchi di ieri. Il valico di Rafah è un pas saggio vitale sia per i civili che per gli aiuti, ma è rimasto chiuso da quando Israele ne ha preso il controllo a maggio 2024 durante la guerra con Hamas,a parte una breve riapertura all'inizio del 2025.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

