Israele attacca il Libano | gli edifici danneggiati a Beirut

Israele ha condotto un attacco sul Libano, colpendo diverse aree a Beirut. Durante l’operazione sono state danneggiate varie strutture, e secondo il Ministero della Salute libanese, almeno 31 persone sono state uccise. La situazione ha generato una forte escalation di tensione tra i due paesi. Non ci sono, al momento, dettagli su eventuali responsabilità o motivazioni ufficiali.

Almeno 31 persone sono state uccise negli attacchi israeliani sul Libano, secondo quanto riferito dal Ministero della Salute del Paese. Israele ha lanciato attacchi sulla capitale libanese, Beirut, dopo che il gruppo militante libanese Hezbollah ha lanciato missili oltre il confine lunedì mattina. Una serie di forti esplosioni hanno scosso gli edifici e causato la rottura delle finestre. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele attacca il Libano: gli edifici danneggiati a Beirut Israele attacca il Libano: il raid su BeirutIsraele ha lanciato attacchi sulla capitale libanese, Beirut, dopo che lunedì mattina il gruppo militante libanese Hezbollah ha lanciato missili... Leggi anche: Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: oltre 30 morti a Beirut Vari veicoli ed edifici sono rimasti pesantemente danneggiati domenica 23 novembre dopo che un raid Una selezione di notizie su Israele attacca. Temi più discussi: Israele attacca il Libano, decine di morti. Migliaia in fuga. Raid iraniani a Gerusalemme, Dubai e Doha. Borse in rosso; Razzi di Hezbollah su Israele, l'Idf attacca il Libano: oltre 30 morti; Israele attacca anche in Libano: Colpite basi di Hezbollah. Nel Paese in arrivo la Brigata Sassari; Missili e droni da Hezbollah: Israele attacca il Libano e ipotizza l’invasione. Israele colpisce il Libano e non esclude l’invasione di terraIsraele colpisce il Libano e non esclude l’invasione di terra contro Hezbollah. Gli aggiornamento sulla guerra in Medio Oriente. lettera43.it Israele attacca il Libano: il raid su BeirutIsraele ha lanciato attacchi sulla capitale libanese, Beirut, dopo che lunedì mattina il gruppo militante libanese Hezbollah ha lanciato missili oltre il ... lapresse.it RaiAccessibilità. . Le notizie di questo lunedì #2marzo dalla redazione del Tg1 tradotte in LIS a cura di #RaiPubblicaUtilità. Attacchi reciproci fra Iran e Israele, si allarga il conflitto, l'intera regione in fiamme. Nella notte Israele attacca il Libano in risposta al lanc facebook Terzo giorno di fuoco in Medio Oriente. Israele attacca il Libano. Fumo sull’ambasciata Usa a Kuwait City. Segui tutti gli aggiornamenti a questo link x.com