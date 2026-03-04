Israele ha condotto un attacco contro il Libano, colpendo un hotel e un edificio, provocando morti e feriti. Nel frattempo, la portaerei nucleare francese De Gaulle è stata inviata nel Mediterraneo. L'Iran ha annunciato che il figlio della Guida suprema è stato scelto come nuovo leader. L'IDF ha lanciato una vasta operazione in Iran, colpendo diverse sedi, tra cui il consolato degli Stati Uniti a Dubai con un drone.

Un drone ha colpito il campo di supporto logistico dell'ambasciata statunitense situato nei pressi dell'aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq. Lo riporta Al Jazeera, citando i suoi cronisti sul posto. Un caccia kuwaitiano avrebbe abbattuto per errore i 3 F-15 statunitensi precipitati nell'emirato domenica, secondo fonti a conoscenza dei primi rapporti sull'incidente citate dal quotidiano statunitense Wall Street Journal. Secondo le fonti, il pilota di un caccia FA-18 kuwaitiano avrebbe lanciato tre missili contro i velivoli statunitensi. Tutti e tre gli aerei sono precipitati, ma i piloti e gli ufficiali di bordo sono riusciti a eiettarsi in sicurezza, secondo quanto riferito da fonti militari. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti Macron invia la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo «L'Iran sceglie la Guida suprema, è il figlio di Khamenei»

Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti Macron invia la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo «L'Iran sceglie la Guida, è il figlio di Khamenei»L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta che almeno 4 persone sono state uccise e 6 sono rimaste ferite nell'attacco israeliano contro un...

Israele attacca il Libano, colpiti un hotel e un edificio: morti e feriti Macron invia la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo | ?I media: «L'Iran sceglie la Guida, è il figlio di Khamenei»L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta che almeno 4 persone sono state uccise e 6 sono rimaste ferite nell'attacco israeliano contro un...

Una raccolta di contenuti su Israele attacca

Temi più discussi: Razzi di Hezbollah su Israele, l'Idf attacca il Libano: oltre 30 morti; Israele attacca anche in Libano: Colpite basi di Hezbollah. Nel Paese in arrivo la Brigata Sassari; Israele attacca il Libano. L'Aiea: 'Possibili emissioni radioattive da raid su siti iraniani'. Rinviato il vertice Ue a Cipro; Hezbollah attacca, Israele risponde: fuga di massa. Beirut vieta le attività militari dei miliziani.

Israele colpisce il Libano e non esclude l’invasione di terraIsraele colpisce il Libano e non esclude l’invasione di terra contro Hezbollah. Gli aggiornamento sulla guerra in Medio Oriente. lettera43.it

Israele colpisce il Libano dopo che Hezbollah ha obbedito all'Iran e ha ricominciato gli attacchiNella notte fra domenica e lunedì il gruppo ha attaccato lo stato ebraico, che ha risposto con una campagna forte a Beirut per eliminare Hussein Makled, il capo dell’intelligence. L’obiettivo adesso ... ilfoglio.it

IRAN, ESERCITO ISRAELIANO ENTRA IN LIBANO, VIA TERRA | DRONI SULL'AMBASCIATA USA IN ARABIA SAUDITA | IL PUNTO --> https://www.teleone.it/2026/03/03/iran-droni-sullambasciata-degli-usa-in-arabia-saudita-israele-attacca-teheran-e-beir facebook

Israele attacca in Libano e Teheran. Colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Scorte di munizione illimitate, possiamo combattere per sempre” x.com