Israele attacca il Libano colpiti un hotel e un edificio | morti e feriti Macron invia la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo | ?I media | L' Iran sceglie la Guida è il figlio di Khamenei

Israele ha condotto un attacco contro obiettivi nel Libano, colpendo un hotel e un edificio, causando morti e feriti. Nel frattempo, il governo francese ha inviato la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo. I media riferiscono che l'Iran ha scelto la Guida, considerato il figlio di Khamenei, mentre l'IDF ha lanciato una vasta operazione in Iran e colpito sedi diplomatiche statunitensi nel Golfo, tra cui un consolato a Dubai.