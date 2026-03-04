Israele attacca il Libano colpiti un hotel e un edificio | morti e feriti Macron invia la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo | ?I media | L' Iran sceglie la Guida è il figlio di Khamenei
Israele ha condotto un attacco contro obiettivi nel Libano, colpendo un hotel e un edificio, causando morti e feriti. Nel frattempo, il governo francese ha inviato la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo. I media riferiscono che l'Iran ha scelto la Guida, considerato il figlio di Khamenei, mentre l'IDF ha lanciato una vasta operazione in Iran e colpito sedi diplomatiche statunitensi nel Golfo, tra cui un consolato a Dubai.
L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta che almeno 4 persone sono state uccise e 6 sono rimaste ferite nell'attacco israeliano contro un edificio a Baalbek, nel Libano orientale. Lo scrive Al Jazeera. L'attacco è avvenuto all'alba e che l'edificio preso di mira si trovava nel quartiere di Al Matraba: un gran numero di persone è intrappolato sotto le macerie. Al Jazeera mostra in un video i soccorritori che iniziano a ispezionare le macerie, dalle quali provengono grida di aiuto. Secondo l'utente di X Fouad Khreiss, che ha pubblicato il video, all'interno dell'edificio ora completamente crollato si trovavano più di 60 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
