Israele attacca il Libano colpiti un hotel e un edificio | morti e feriti Macron invia la portaerei nucleare De Gaulle nel Mediterraneo L' Iran sceglie la Guida è il figlio di Khamenei

Israele ha condotto un attacco nel Libano, colpendo un hotel e un edificio, causando vittime e feriti. Nel frattempo, la portaerei nucleare francese De Gaulle è stata inviata nel Mediterraneo su richiesta di Macron. In Iran, l'IDF ha lanciato una serie di attacchi diffusi, mentre sedi diplomatiche statunitensi nel Golfo sono state prese di mira da droni, incluso il consolato di Dubai.

L'agenzia di stampa nazionale libanese riporta che almeno 4 persone sono state uccise e 6 sono rimaste ferite nell'attacco israeliano contro un edificio a Baalbek, nel Libano orientale. Lo scrive Al Jazeera. L'attacco è avvenuto all'alba e che l'edificio preso di mira si trovava nel quartiere di Al Matraba: un gran numero di persone è intrappolato sotto le macerie. Al Jazeera mostra in un video i soccorritori che iniziano a ispezionare le macerie, dalle quali provengono grida di aiuto. Secondo l'utente di X Fouad Khreiss, che ha pubblicato il video, all'interno dell'edificio ora completamente crollato si trovavano più di 60 persone. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

