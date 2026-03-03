Macron invia la portaerei Charles de Gaulle nel Mediterraneo A fuoco il consolato Usa a Dubai Il figlio di Khamenei eletto nuova Guida Suprema
Il presidente francese ha disposto l'invio della portaerei Charles de Gaulle nel Mediterraneo. Nel frattempo, il consolato statunitense a Dubai è stato incendiato, mentre in Iran si prosegue con i combattimenti da quattro giorni. In questa regione, droni sono stati usati contro obiettivi a Riad, e sono stati segnalati incendi all'ambasciata americana e a una base in Bahrein. Un nuovo leader supremo è stato eletto in Iran.
La Casa Bianca: "Risponderemo ad attacchi contro l'ambasciata a Riad". Nuova ondata di bombardamenti israeliani contro la Repubblica islamica. L'ambasciatore iraniano all'Onu: "Trattare con gli Usa ora è inutile" FOTO e VIDEO Quarto giorno di guerra in Iran. Il conflitto continua pericolosamente ad allargarsi. Droni contro Riad, brucia l'ambasciata Usa e una base in Bahrein. Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut. Gli Usa annunciano la distruzione dei centri di comando dei pasdaran. Trump, che non esclude l'invio di truppe: "Risponderemo all'attacco, siamo pieni di munizioni, possiamo fare la guerra per sempre". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Mojtaba, figlio di Khamenei, eletto nuova Guida Suprema. Macron: «La portaerei De Gaulle in rotta per il Mediterraneo». Colpito da un drone il consolato Usa a Dubai, l'edificio è in fiamme
Leggi anche: Macron: «La portaerei De Gaulle in rotta per il Mediterraneo». Colpito consolato Usa a Dubai, edificio in fiamme. Idf: «Distrutto rifugio segreto dove operavano scienziati nucleari di Teheran»
