Macron invia la portaerei Charles de Gaulle nel Mediterraneo A fuoco il consolato Usa a Dubai Il figlio di Khamenei eletto nuova Guida Suprema

Il presidente francese ha disposto l'invio della portaerei Charles de Gaulle nel Mediterraneo. Nel frattempo, il consolato statunitense a Dubai è stato incendiato, mentre in Iran si prosegue con i combattimenti da quattro giorni. In questa regione, droni sono stati usati contro obiettivi a Riad, e sono stati segnalati incendi all'ambasciata americana e a una base in Bahrein. Un nuovo leader supremo è stato eletto in Iran.