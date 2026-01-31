Questa mattina gli studenti del liceo Montessori-Repetti sono scesi in strada per chiedere interventi sul vialetto di accesso alla scuola. Con cartelloni e fumogeni hanno manifestato davanti al Comune, lamentando le condizioni del percorso quando piove. La protesta è nata dalla difficoltà di entrare e uscire dall’istituto in condizioni di maltempo.

La protesta per una istruzione senza ostacoli. Ieri mattina studenti e studentesse del liceo delle Scienze umane ’Montessori-Repetti’ di via Marco Polo sono andati a palazzo civico per protestare per le condizioni del vialetto di accesso all’istituto, che quando piove diventa un pantano. Cartelli, striscioni, slogan e fumogeni rosa e blu hanno invaso i portici di palazzo civico. I ragazzi si sono presentati con cartelli in cui hanno denunciato le condizioni in cui sono costretti a entrare o uscire dalla scuola in caso pioggia. "Scuola o porcile?" recitavano alcuni cartelli, altri "La scuola deve avere dignità" e altri ancora "Scuola pubblica, no palude". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gli studenti in Comune. Cartelloni e fumogeni. La protesta del liceo delle scienze umane

Il 16 dicembre, presso la scuola secondaria di I grado “Don Cesare Ionta” di Segni, si è tenuto un incontro tra gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e la scrittrice Anna Silvia Angelini, in occasione della conclusione del progetto di lettura del suo libro “I miei occhi ti guardano”.

Nel liceo Scientifico e delle Scienze umane “Politi” di via Matteo Cimarra, si è verificato un furto che ha coinvolto alcuni strumenti tecnologici.

