Ladri al liceo Scientifico e delle Scienze umane Politi | rubati pc e scanner

Nel liceo Scientifico e delle Scienze umane “Politi” di via Matteo Cimarra, si è verificato un furto che ha coinvolto alcuni strumenti tecnologici. Sono stati sottratti un computer e uno scanner, causando disagi alla normale attività scolastica e sottolineando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza all’interno dell’istituto.

Ladri al liceo Scientifico e delle Scienze umane “Politi”. Dall'istituto scolastico, di via Matteo Cimarra, sono stati rubati un computer e uno scanner. Un danno economico non quantificato nell'esatto ammontare, ma che inevitabilmente non potrà che avere un “peso” sulla scuola. Delle indagini. Agrigentonotizie.it Ladri a scuola, furti al liceo Donegani e all'ITT Mattei Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ladri al Liceo scientifico, rubate le monetine dai distributori automatici di bevande e merendine - Il danneggiamento con furto è stato perpetrato da ignoti malviventi – difficile, infatti, ipotizzare che possa aver colpito ... lasicilia.it

Raid al liceo scientifico di Casltermini, rubati soldi dalle macchinette automatiche - Ignoti malviventi sono riusciti ad intrufolarsi all’interno del liceo Scientifico lungo viale Kennedy. grandangoloagrigento.it

Incursione dei ladri al liceo Scientifico, rubate le monete dai distributori automatici -- Uffici amministrativi ed aule non sarebbero stati minimamente presi di mira.... #Casteltermini #distributoriautomatici #ladri #Liceo #monete #SiciliaTv #SiciliaTvNotiziario - facebook.com facebook

