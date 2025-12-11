Esami di idoneità limite di due anni consecutivi e presidente esterno nelle commissioni Le novità operative DECRETO

Il decreto ministeriale n. 218, trasmesso dall’11 dicembre dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, introduce nuove disposizioni operative riguardanti gli esami di idoneità, con particolare attenzione al limite di due anni consecutivi e alla presenza di presidenti esterni nelle commissioni. Le novità riguardano procedure e requisiti per garantire maggiore efficacia e trasparenza nel percorso di valutazione.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha trasmesso l'11 dicembre il decreto ministeriale n. 218, registrato dalla Corte dei Conti il 27 novembre scorso.