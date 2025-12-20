Giarre chiusura temporanea per un bar del centro | era un ritrovo per i pregiudicati
I carabinieri della stazione di Giarre hanno eseguito un provvedimento di sospensione delle autorizzazioni, per la durata di 7 giorni, nei confronti di un esercizio pubblico situato nel centro di Giarre, di proprietà di un 48enne del posto. La misura, si è resa necessaria in quanto dai controlli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
