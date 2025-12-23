Pregiudicati e ubriachi molesti come clientela disposta la chiusura temporanea di un locale

A Falconara, un locale è stato temporaneamente chiuso in via preventiva a seguito di numerose segnalazioni riguardanti clienti pregiudicati e ubriachi molesti. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, intervenendo più volte per garantire la sicurezza pubblica. La decisione mira a prevenire ulteriori problemi e garantire un ambiente più sicuro per residenti e visitatori.

