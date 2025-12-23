Pregiudicati e ubriachi molesti come clientela disposta la chiusura temporanea di un locale
A Falconara, un locale è stato temporaneamente chiuso in via preventiva a seguito di numerose segnalazioni riguardanti clienti pregiudicati e ubriachi molesti. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, intervenendo più volte per garantire la sicurezza pubblica. La decisione mira a prevenire ulteriori problemi e garantire un ambiente più sicuro per residenti e visitatori.
ANCONA – Dopo diverse segnalazioni e i ripetuti interventi delle forze dell’ordine, arriva per un locale di Falconara la chiusura temporanea in via preventiva. Nella giornata di ieri, la polizia ha dato esecuzione al provvedimento con cui il Questore della provincia di Ancona, ai sensi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
