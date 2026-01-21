Regno Unito la crisi di Starmer | è il premier più impopolare dal 1977

Da it.insideover.com 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a un anno fa, il governo di Keir Starmer appariva stabile e promettente. Tuttavia, negli ultimi mesi, la sua popolarità è diminuita significativamente, rendendolo il premier più impopolare nel Regno Unito dal 1977. Questa crisi di consenso evidenzia le sfide politiche e le difficoltà di mantenere il supporto pubblico in un contesto di cambiamenti e incertezze.

Fino a un anno fa, lo scenario per il governo di  Keir Starmer  sembrava quasi idilliaco,  almeno sulla carta. Se qualcuno avesse predetto un  2025  caratterizzato da  tagli ai tassi di interesse, una  riduzione netta dell’immigrazione,  costi dei prestiti in calo  e persino l’abolizione del controverso  tetto ai sussidi per il secondo figlio, la maggior parte degli analisti avrebbe scommesso su un consolidamento del potere  laburista. Invece, secondo il giornalista  Aaron Bastani  di  Novara Media, il  2026   si apre  per il numero  10 di Downing Street  come un vero  annus horribilis. I sondaggi descrivono un tracollo verticale:  Starmer  è indicato come il  Primo Ministro  più impopolare dal  1977  (persino peggio di  Liz Truss ) e alcune proiezioni vedono il  Labour  scivolare al  quinto posto  in caso di elezioni immediate. 🔗 Leggi su It.insideover.com

regno unito la crisi di starmer 232 il premier pi249 impopolare dal 1977

© It.insideover.com - Regno Unito, la crisi di Starmer: è il premier più impopolare dal 1977

Leggi anche: Regno Unito, il premier Starmer in crisi e nel Labour è iniziata la faida per rimpiazzarlo: il caso Streeting

Regno Unito, accuse a Starmer sul Venezuela: “Nessuna condanna al gesto di Trump”Nel Regno Unito, si intensificano le critiche nei confronti del primo ministro Keir Starmer, accusato di non aver condannato il gesto di Donald Trump riguardo il Venezuela.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Madri britanniche e irlandesi famose chiedono al Regno Unito di intervenire sulla crescente crisi della maternità a Gaza; L’industria chimica nel Regno Unito: tra declino strutturale e nuove opportunità; Uk, la crisi di Liberty Steel torna al centro della cronaca; La Settimana Economica | n. 2/2026.

regno unito la crisiI pub contro il governo del Regno UnitoDa settimane molti pub vietano l'ingresso ai parlamentari del Partito Laburista per protestare contro un aumento delle tasse, e stanno ottenendo risultati ... ilpost.it

Regno Unito, le nuove regole sull’immigrazione rischiano di causare una crisi sanitariaSecondo una ricerca del Royal College of Nursing, fino a 50 mila infermieri stranieri potrebbero lasciare il Paese, aggravando un sistema pubblico già in affanno. Le nuove restrizioni ... lettera43.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.