Regno Unito la crisi di Starmer | è il premier più impopolare dal 1977

Fino a un anno fa, il governo di Keir Starmer appariva stabile e promettente. Tuttavia, negli ultimi mesi, la sua popolarità è diminuita significativamente, rendendolo il premier più impopolare nel Regno Unito dal 1977. Questa crisi di consenso evidenzia le sfide politiche e le difficoltà di mantenere il supporto pubblico in un contesto di cambiamenti e incertezze.

Fino a un anno fa, lo scenario per il governo di Keir Starmer sembrava quasi idilliaco, almeno sulla carta. Se qualcuno avesse predetto un 2025 caratterizzato da tagli ai tassi di interesse, una riduzione netta dell'immigrazione, costi dei prestiti in calo e persino l'abolizione del controverso tetto ai sussidi per il secondo figlio, la maggior parte degli analisti avrebbe scommesso su un consolidamento del potere laburista. Invece, secondo il giornalista Aaron Bastani di Novara Media, il 2026 si apre per il numero 10 di Downing Street come un vero annus horribilis. I sondaggi descrivono un tracollo verticale: Starmer è indicato come il Primo Ministro più impopolare dal 1977 (persino peggio di Liz Truss ) e alcune proiezioni vedono il Labour scivolare al quinto posto in caso di elezioni immediate.

