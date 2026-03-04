Iran Sanchez risponde a Trump | No alla guerra non saremo complici per paura di rappresaglie

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha dichiarato che Madrid non sarà coinvolta in una guerra contro l'Iran, rispondendo alle accuse di Donald Trump, che aveva criticato il rifiuto di usare le basi militari in Andalusia. Sanchez ha affermato chiaramente che non ci saranno complici per paura di rappresaglie. La questione riguarda le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran e il ruolo della Spagna in eventuali operazioni militari.

(Adnkronos) – "No alla guerra!". Così il premier spagnolo Pedro Sanchez risponde alle critiche di Donald Trump, che ha incolpato Madrid per il rifiuto di concedere l'utilizzo delle basi militari in Andalusia per la guerra contro l'Iran. "Siamo contrari a questo disastro", ha continuato in un discorso il capo del governo spagnolo, aggiungendo che questa.

La Spagna non sarà "complice di qualcosa di negativo per il mondo", come la guerra in Iran, "semplicemente per paura di rappresaglie da parte di..."

«No alla guerra, così si gioca con le vite di milioni persone». Sanchez risponde a Trump dopo la minaccia alla Spagna: «Spesso le grandi guerre scoppiono per una concatenazione di risposte che sfuggono di mano, per errori di calcolo, per guasti tecnici, per eventi...»

Radio1 Rai: #Iran 5° giorno di guerra. I morti sono già almeno 800. Eletto ieri il successore di Khamenei: è il figlio Mojtaba. "Il suo destino è già segnato" minaccia il Mossad. Continuano a cadere tonnellate di bombe su Teheran...anche in queste ore.

Pedro Sánchez sull'Iran: "La posizione del governo spagnolo è la stessa che abbiamo mantenuto in Ucraina e anche a Gaza. Innanzitutto, no alla violazione del diritto internazionale. In secondo luogo, no al presupposto che il mondo possa risolvere i suoi problemi..."