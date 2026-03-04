Iran Sanchez replica a Trump | No alla guerra rifiutiamo obbedienza servile

Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha risposto alle critiche di Donald Trump, che aveva minacciato di sospendere i rapporti commerciali con la Spagna a causa della sua posizione sull’Iran. Sanchez ha dichiarato che la Spagna rifiuta ogni forma di obbedienza servile e si oppone alla guerra. La replica arriva un giorno dopo le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti.

Il premier spagnolo ribadisce la contrarietà all’attacco dopo che il presidente Usa ha minacciato lo stop al commercio con Madrid: “Non ripetere l’errore dell’Iraq” Il giorno dopo le pesanti critiche del presidente Usa Donald Trump alla Spagna, con la minaccia di interrompere i rapporti commerciali con Madrid per la sua posizione sull’attacco all’Iran, arriva la netta replica del premier Pedro Sanchez. “La posizione del governo spagnolo si riassume in quattro parole: no alla guerra”, ha detto il primo ministro spagnolo, in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa, invitando a “non ripetere gli errori del passato”. “Il mondo,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

