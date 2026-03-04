Iran Sanchez dopo le minacce di Trump | Non saremo complici di questa guerra La Ue difende la Spagna

Dopo le minacce di Trump, un rappresentante spagnolo ha dichiarato che il paese non sarà coinvolto in un intervento militare contro l'Iran e manterrà la propria posizione. La UE ha preso posizione a difesa della Spagna, sottolineando il rispetto per la sovranità del paese. La dichiarazione è arrivata oggi da Roma, dove si è discusso della situazione internazionale.

Roma, 4 marzo 2026 - La Spagna non sosterrà l'intervento militare contro l'Iran e non cambierà posizione per timore di eventuali ritorsioni internazionali. E’ questo il chiarissimo messaggio lanciato dal premier Pedro Sánchez, che ribadisce in una dichiarazione ufficiale rilasciata al Palazzo della Moncloa: "Non saremo complici di qualcosa di negativo per il mondo, come la guerra in Iran, semplicemente per paura di rappresaglie da parte di chiunque". Il capo del governo spagnolo torna così sulle tensioni diplomatiche con Washington dopo le minacce rivolte a Madrid dal presidente statunitense Donald Trump. Sánchez riassume la linea dell'esecutivo con una formula netta: "La posizione del Governo si riassume in: 'No alla guerra'". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, Sanchez dopo le minacce di Trump: “Non saremo complici di questa guerra”. La Ue difende la Spagna Iran, la Spagna dopo le minacce di Trump: “Non saremo complici di questa guerra”Roma, 4 marzo 2026 - La Spagna non sosterrà l'intervento militare contro l'Iran e non cambierà posizione per timore di eventuali ritorsioni... Leggi anche: Iran, Sanchez risponde a Trump: “No alla guerra, non saremo complici per paura di rappresaglie” Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui Tutti gli aggiornamenti su Iran Sanchez dopo le minacce di Trump.... Temi più discussi: Spagna contro guerra all'Iran, Sánchez: Escalation crea incertezza; Iran, Trump bacchetta l'Europa: un paese sulla 'lista nera'; Trump contro la Spagna dopo il ‘no’ sull’Iran: Governo Sanchez terribile, stop accordi commerciali; Esteri:Iran, tensione internazionale dopo gli attacchi la condanna di Pedro Sánchez. Iran, Sanchez a Trump: non si può reagire all’illegalità con un’altra, così iniziano i disastri dell’umanitàIl premier spagnolo dopo le dure critiche della Casa Bianca alla decisione di Madrid di non concedere l’uso delle proprie basi ... askanews.it Iran, Sanchez risponde a Trump: No alla guerra, non saremo complici per paura di rappresaglieIl premier spagnolo replica alle critiche del presidente Usa, che ha incolpato Madrid per il rifiuto di concedere l'utilizzo delle basi militari in Andalusi ... adnkronos.com Radio1 Rai. . #Iran 5° giorno di guerra. I morti sono già almeno 800. Eletto ieri il successore di Khamenei: è il figlio Mojtaba. "Il suo destino è già segnato" minaccia il Mossad. Continuano a cadere tonnellate di bombe su Teheran...anche in queste ore. Il corris facebook L’offensiva asimmetrica. L’Iran sta rapidamente esaurendo le sue scorte di missili balistici, così come le capacità per lanciarli. Ma possiede ancora decine di migliaia di droni a basso costo. Come abbiamo imparato in Ucraina, sono i droni a fare la differe x.com