Iran la Spagna dopo le minacce di Trump | Non saremo complici di questa guerra

La Spagna ha dichiarato che non supporterà un intervento militare contro l'Iran e non modificherà la propria posizione nonostante le minacce di Trump. La notizia arriva da Roma, dove si è annunciato che il governo spagnolo mantiene una linea ferma rispetto alla possibilità di partecipare a eventuali azioni militari. La decisione è stata comunicata ufficialmente in giornata.

Roma, 4 marzo 2026 - La Spagna non sosterrà l'intervento militare contro l'Iran e non cambierà posizione per timore di eventuali ritorsioni internazionali. E' questo il chiarissimo messaggio lanciato dal premier Pedro Sánchez, che ribadisce in una dichiarazione ufficiale rilasciata al Palazzo della Moncloa: "Non saremo complici di qualcosa di negativo per il mondo, come la guerra in Iran, semplicemente per paura di rappresaglie da parte di chiunque". Il capo del governo spagnolo torna così sulle tensioni diplomatiche con Washington dopo le minacce rivolte a Madrid dal presidente statunitense Donald Trump. Sánchez riassume la linea dell'esecutivo con una formula netta: "La posizione del Governo si riassume in: 'No alla guerra'".