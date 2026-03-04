Iran Sanchez dopo le minacce di Trump | Non saremo complici di questa guerra Così iniziano i disastri dell’umanità La Ue difende la Spagna

Il governo spagnolo ha annunciato che non supporterà un intervento militare contro l’Iran, mantenendo la propria posizione senza farsi influenzare da possibili ritorsioni esterne. Questa decisione arriva in un momento di tensione internazionale e segue le dichiarazioni del presidente spagnolo, che ha ribadito l’impegno a non essere complici di eventuali conflitti. La Commissione europea ha espresso sostegno alla posizione della Spagna.

Roma, 4 marzo 2026 - La Spagna non sosterrà l'intervento militare contro l'Iran e non cambierà posizione per timore di eventuali ritorsioni internazionali. E’ questo il chiarissimo messaggio lanciato dal premier Pedro Sánchez, che ribadisce in una dichiarazione ufficiale rilasciata al Palazzo della Moncloa: "Non saremo complici di qualcosa di negativo per il mondo, come la guerra in Iran, semplicemente per paura di rappresaglie da parte di chiunque". Il capo del governo spagnolo torna così sulle tensioni diplomatiche con Washington dopo le minacce rivolte a Madrid dal presidente statunitense Donald Trump. Sánchez riassume la linea dell'esecutivo con una formula netta: "La posizione del Governo si riassume in: 'No alla guerra'". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Iran, Sanchez dopo le minacce di Trump: “Non saremo complici di questa guerra. Così iniziano i disastri dell’umanità”. La Ue difende la Spagna Iran, Sanchez dopo le minacce di Trump: “Non saremo complici di questa guerra”. La Ue difende la SpagnaRoma, 4 marzo 2026 - La Spagna non sosterrà l'intervento militare contro l'Iran e non cambierà posizione per timore di eventuali ritorsioni... Iran, la Spagna dopo le minacce di Trump: “Non saremo complici di questa guerra”Roma, 4 marzo 2026 - La Spagna non sosterrà l'intervento militare contro l'Iran e non cambierà posizione per timore di eventuali ritorsioni... Iran, Trump valuta l'ipotesi di un attacco limitato. Ce ne parla dagli Usa Federico Leoni Aggiornamenti e notizie su Iran Sanchez dopo le minacce di Trump.... Temi più discussi: Spagna contro guerra all'Iran, Sánchez: Escalation crea incertezza; Iran, Trump bacchetta l'Europa: un paese sulla 'lista nera'; Trump contro la Spagna dopo il ‘no’ sull’Iran: Governo Sanchez terribile, stop accordi commerciali; Esteri:Iran, tensione internazionale dopo gli attacchi la condanna di Pedro Sánchez. Iran: Sanchez, da Spagna 'no alla guerra!', contrari a questo disastro(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 mar - No alla guerra!, ha risposto oggi il primo ministro socialista spagnolo Pedro Sanchez a Donald Trump, ... ilsole24ore.com Iran, Sanchez a Trump: non si può reagire all’illegalità con un’altra, così iniziano i disastri dell’umanitàIl premier spagnolo dopo le dure critiche della Casa Bianca alla decisione di Madrid di non concedere l’uso delle proprie basi ... askanews.it Radio1 Rai. . #Iran 5° giorno di guerra. I morti sono già almeno 800. Eletto ieri il successore di Khamenei: è il figlio Mojtaba. "Il suo destino è già segnato" minaccia il Mossad. Continuano a cadere tonnellate di bombe su Teheran...anche in queste ore. Il corris facebook L’offensiva asimmetrica. L’Iran sta rapidamente esaurendo le sue scorte di missili balistici, così come le capacità per lanciarli. Ma possiede ancora decine di migliaia di droni a basso costo. Come abbiamo imparato in Ucraina, sono i droni a fare la differe x.com