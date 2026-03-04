Iran Pentagono | ‘stiamo vincendo in modo devastante’

Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti ha affermato che il Pentagono sta conducendo un'operazione militare in Iran, dichiarando che gli Stati Uniti stanno vincendo in modo decisivo e senza misericordia. Ha aggiunto che le azioni sono appena iniziate e che il risultato è già molto favorevole per l’esercito americano. La dichiarazione è stata diffusa in un contesto di tensione tra le due parti.

Il segretario americano alla Difesa, Pete Hegseth, ha detto: “Abbiamo appena iniziato a combattere e gli Stati Uniti stanno vincendo in modo decisivo, devastante e senza misericordia”. Le parole di Hegseth arrivano da una conferenza durante la quale il segretario ha ribadito “il pieno controllo dei cieli iraniani”. Il capo del Pentagono si è vantato delle “nostre regole d’ingaggio audaci, precise e progettate per sprigionare il potere americano, non per incatenarlo”. I Pasdaran hanno dichiarato di aver lanciato circa 40 missili contro obiettivi statunitensi e israeliani. “Diverse ore fa, è stata condotta la 17a ondata dell’operazione Honest... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

