Italia-Africa Meloni in Etiopia rilancia il Piano Mattei | Scommessa che stiamo vincendo

Giorgia Meloni ha visitato l’Etiopia per rilanciare il Piano Mattei, una strategia che mira a rafforzare i legami tra Italia e Africa. La premier ha sottolineato come questa iniziativa sia una scommessa che sta dando i suoi frutti, con accordi commerciali e progetti di cooperazione in crescita. Durante la visita, Meloni ha incontrato rappresentanti locali e ha visitato il centro congressi di Addis Abeba, dove ha discusso di investimenti italiani nel settore energetico e infrastrutturale.

(Adnkronos) – Dal castello di Alden Biesen e dalle temperature proibitive dell'inverno belga all'Addis International Convention Center e al clima primaverile di Addis Abeba. Reduce dal vertice informale dei leader Ue, Giorgia Meloni atterra nella capitale etiope per una missione dal forte peso politico: la seconda edizione del vertice Italia-Africa (la prima sul suolo africano) e la partecipazione, da ospite d'onore, all'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione Africana. Sul tavolo non c'è solo il consolidamento del Piano Mattei, ma anche la sua possibile estensione.