I guai di Pichetto Fratin Il dl Energia è in stallo Pasini Confindustria Lombardia | Siamo preoccupati Fate presto

Il decreto Energia, annunciato come misura chiave per il settore, attualmente è in fase di stallo al Parlamento. Confindustria Lombardia esprime preoccupazione, chiedendo un intervento rapido. Recentemente, il ministro Pichetto Fratin è stato interrogato sui tempi di approvazione, ma ancora non sono state fornite certezze. La situazione rimane di attenzione, in attesa di sviluppi che possano assicurare stabilità e supporto alle imprese e ai cittadini.

Qualche giorno fa, camminando per i corridoi del Senato, a precisa domanda su quando sarà approvato il nuovo decreto Energia, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin allargava le braccia, bofonchiando un attendista "eh, vediamo". Era inizio novembre quando il governo iniziò a parlare di un intervento per ridurre il costo dell'energia su cittadini e imprese. Si finirà a febbraio. Per questo filtra una certa irritazione della premier Meloni. E ora pure un'insofferenza nel mondo industriale. "Siamo preoccupati. Fate presto", dice Giuseppe Pasini, presidente di Confindustria Lombardia.

