Crisi in Iran di cosa ha discusso il governo al vertice d'urgenza convocato da Meloni a Palazzo Chigi

Il governo italiano ha convocato un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi su richiesta della presidente del Consiglio. Al tavolo hanno partecipato ministri e rappresentanti delle forze di governo, per discutere della situazione in Iran dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La riunione si è concentrata sulle possibili ripercussioni della crisi e sul ruolo dell’Italia in questa fase.

Dopo gli attacchi in Iran da parte di Stati Uniti e Israele, convocato un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni. La premier ha sentito i leader del Golfo e ha espresso "la vicinanza del Governo italiano e la condanna degli ingiustificabili attacchi subiti dalle loro Nazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it Vertice sulla sicurezza a Palazzo Chigi, il governo al lavoro su un nuovo decreto. L’appello di Meloni alle opposizioni: «Collaboriamo»All’indomani degli scontri tra forze dell’ordine e antagonisti a Torino, il governo tende una mano alle opposizioni per scrivere una nuova proposta... Crisi in Medio Oriente: Meloni convoca vertice straordinario a Palazzo ChigiIl premier Giorgia Meloni ha convocato per questa sera un vertice straordinario di governo a Palazzo Chigi per discutere della situazione in Medio... Tutto quello che riguarda Palazzo Chigi. Temi più discussi: Attacco all'Iran oppure no? Le tre opzioni di Washington; Crisi in Iran, lo sguardo di tre donne dalla Turchia; Il regime di Teheran non ha più consenso, ma la gente non vuole la guerra; Meloni convoca una riunione di governo: 'Italia vicina agli iraniani che chiedono rispetto dei diritti'. Usa e Israele lanciano un attacco in Iran, esplosioni su Teheran e il Regime dice: Reazione sarà devastanteLa mattina di sabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’ Iran. Secondo una dichiarazione del Ministro della Difesa Israel Katz si tratta di un’ operazione congiunta di ... virgilio.it Meloni convoca nuovo vertice di governo in serata a P.Chigi su Iran(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha convocato un nuovo vertice di governo, questa sera a Palazzo Chigi, sulla crisi in Medio Oriente dopo l'attacco di Usa e Isr ... tuttosport.com Vertice sull'#Iran a Palazzo Chigi Tutti gli aggiornamenti in diretta a #4disera Weekend - facebook.com facebook #Meloni convoca un nuovo vertice a Palazzo Chigi sulla situazione in #iran #Teheran x.com