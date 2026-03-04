Iran loda Spagna ma USA ribaltano la situazione | Madrid pronta a

L'Iran ha lodato la Spagna per aver affrontato le violazioni dei diritti umani e l'aggressione militare della coalizione sionista-americana contro alcuni paesi, incluso l'Iran. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno reagito ribaltando questa posizione, affermando che Madrid sarebbe pronta a cambiare atteggiamento. La situazione si è evoluta rapidamente, con tensioni tra le due nazioni e variazioni nelle dichiarazioni ufficiali.

La Repubblica islamica dell'Iran ha espresso apprezzamento verso la "condotta responsabile della Spagna nell'opporsi alle flagranti violazioni dei diritti umani e all'aggressione militare della coalizione sionista-americana contro paesi come l'Iran". Una scelta che, secondo Teheran, dimostra "che l'etica e le coscienze consapevoli esistono ancora in Occidente. Lodo i funzionari spagnoli per le loro posizioni". Il governo di Madrid aveva fatto sapere di non concedere agli Stati Uniti l'uso di basi sul proprio territorio per colpire l'Iran. Pochi minuti dopo, però, da Washington arriva una notizia che smonta questo quadro. "La Spagna ha accettato di collaborare con le forze armate Usa in relazione alla guerra in Iran" ha riferito la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, in un briefing alla stampa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

