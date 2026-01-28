Trump | La flotta Usa è pronta a intervenire in Iran Teheran | Reagiremo come mai prima a un attacco

La tensione tra Stati Uniti e Iran sale ancora. Donald Trump ha dichiarato che la flotta americana è pronta a intervenire in Iran, mentre Teheran avverte che reagirà con una forza senza precedenti in caso di attacco. Le minacce si susseguono e il rischio di un conflitto armato si fa più concreto di fronte a questa escalation verbale.

Quanto è imminente un attacco statunitense contro l'Iran? Le ultime minacce di Donald Trump e la ferma risposta del governo di Teheran stanno facendo registrare nelle ultime ore un'escalation della tensione. Mentre gli aerei da guerra e le portaerei statunitensi si stanno avvicinando al Golfo Persico, il capo della Casa Bianca ha avvertito la Repubblica Islamica che il tempo a sua disposizione per impedire un attacco statunitense sta per finire. Trump ha colto il pretesto delle dichiarazioni del ministro degli Esteri iraniano sui negoziati per ricordare a Teheran che un gruppo d'attacco navale statunitense, che ha descritto come una "armata" guidata dalla portaerei USS Abraham Lincoln, è ora pronta a intervenire dall'Oceano Indiano.🔗 Leggi su Today.it

La tensione tra Washington e Teheran sale di nuovo.

Donald Trump minaccia di un attacco più duro contro l’Iran se non accetterà di negoziare.

Trump Threatens Iran, Tehran Warns of Regional Chaos

