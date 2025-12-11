Tebas si loda | Pirateria in Spagna abbiamo ridotta del 60% in Spagna nell’ultimo anno

Javier Tebas, presidente della Liga, ha evidenziato un calo del 60% della pirateria in Spagna nell’ultimo anno, attribuendolo all’aumento dei ricavi televisivi per il ciclo 2027-2032, che supereranno i 6 miliardi di euro, grazie al miglioramento del prodotto e alla lotta contro la pirateria.

Il presidente della Liga, Javier Tebas, ha sottolineato mercoledì che l'aumento dei ricavi derivanti dai diritti audiovisivi per il ciclo 2027-2032 — che supereranno i 6 miliardi di euro — è frutto del miglioramento del prodotto e della lotta alla pirateria, ridotta in Spagna del 60% nell'ultimo anno. Lo scrive Marca In Spagna la pirateria cala del 60%. « Tutte le competizioni nazionali in Europa sono in calo o stagnanti. Quando si vede questo contesto, con altre in calo o stagnanti mentre noi stiamo crescendo di quasi il 10%, bisogna chiedersi il perché. Non è una questione di caso, né è dovuto al mercato.