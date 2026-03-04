Il ministro della Difesa israeliano ha dichiarato che qualsiasi possibile successore di Ali Khamenei in Iran sarà considerato un obiettivo militare da eliminare. L’avvertimento è arrivato in un momento di tensione crescente tra Israele e Iran, con il governo israeliano che ha espresso ferma posizione nei confronti della leadership iraniana e delle sue future scelte di successione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’avvertimento del ministro della Difesa Israel Katz. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha lanciato un messaggio durissimo contro la leadership iraniana: chiunque venga scelto per sostituire Ali Khamenei sarà considerato un obiettivo militare da colpire. La dichiarazione arriva all’indomani delle indiscrezioni sulla possibile nomina di Mojtaba Hosseini, figlio della Guida suprema, come nuovo vertice della Repubblica islamica. Una notizia che, al momento, non ha ricevuto conferme ufficiali da Teheran. In una nota riportata dal The Times of Israel, Katz ha affermato che qualsiasi leader indicato dal “regime terroristico iraniano” per proseguire il piano di distruzione di Israele e minacciare Stati Uniti e Paesi della regione sarà “un bersaglio inequivocabile da eliminare”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Israele minaccia il successore di Khamenei: “Sarà un bersaglio da eliminare”

Israele: il successore di Khamenei sarà un bersaglio da eliminareIl ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha avvertito che qualsiasi leader nominato dal regime iraniano per sostituire Ali Khamenei "sarà un...

Leggi anche: "Successore Khamenei obiettivo da eliminare". La promessa di Israele

Tutto quello che riguarda Israele minaccia

Discussioni sull' argomento IRAN, MEDIA ISRAELIANI: COLPITA ASSEMBLEA DURANTE L’ELEZIONE DEL SUCCESSORE DI KHAMENEI; Media: Nuova Guida suprema è Mojtaba, figlio di Khamenei. Trump contro Spagna e Regno Unito; Guerra Usa-Iran, la diretta | Trump: distrutte le capacità militari dell’Iran; Ali Larijani, chi è il possibile successore di Khamenei in caso di morte della Guida Suprema.

Enrico Borghi. . L’Iran è la coda lunga del 7 ottobre e le scelte di Israele contro quella che considera la minaccia principale stanno già producendo effetti geopolitici rilevanti; anche l’uso delle nostre basi dipenderà dal contesto, con una priorità imprescindibile facebook

La guerra con l’ #Iran non è iniziata due giorni fa. Teheran rappresenta una minaccia da oltre 40 anni e ha sempre invocato la distruzione di Israele. Questa offensiva non si esaurisce con la morte della Guida suprema Ali Khamenei; dobbiamo prima di tutto eli x.com