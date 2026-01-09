Il 2026 colpisce il portafogli | rincari da 672 euro per famiglia tra spesa e assicurazioni

Il 2026 si presenta come un anno di aumenti significativi per le famiglie italiane, con rincari stimati in circa 672 euro all’anno, secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Spese quotidiane e assicurazioni contribuiscono a questa crescita dei costi, influenzando il bilancio domestico. Una situazione che richiede attenzione e pianificazione da parte di ogni famiglia per affrontare al meglio eventuali impatti economici.

Il 2026 sarà un anno economicamente salato per gli italiani. A dirlo è l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori (Onf) che ha stimato rincari di circa 672 euro annui per nucleo familiare. A rendere più leggero il portafogli degli italiani sono i rincari in molti settori, tra cui quello alimentare. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Nuova stangata con rincari su pedaggi autostrade e carburante per tutto il 2026; 2026, l'anno dei rincari per l’auto.

