Il 2026 colpisce il portafogli | rincari da 672 euro per famiglia tra spesa e assicurazioni
Il 2026 si presenta come un anno di aumenti significativi per le famiglie italiane, con rincari stimati in circa 672 euro all’anno, secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori. Spese quotidiane e assicurazioni contribuiscono a questa crescita dei costi, influenzando il bilancio domestico. Una situazione che richiede attenzione e pianificazione da parte di ogni famiglia per affrontare al meglio eventuali impatti economici.
Il 2026 sarà un anno economicamente salato per gli italiani. A dirlo è l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori (Onf) che ha stimato rincari di circa 672 euro annui per nucleo familiare. A rendere più leggero il portafogli degli italiani sono i rincari in molti settori, tra cui quello alimentare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Nuova stangata con rincari su pedaggi autostrade e carburante per tutto il 2026; 2026, l'anno dei rincari per l’auto.
Il 2026 peserà sui conti delle famiglie: in arrivo aumenti per 672 euro - Rincari in diversi settori chiave, che si sommano al calo del potere d'acquisto degli italiani. today.it
Rincari 2026, il nuovo anno si apre con aumenti diffusi che pesano sulle famiglie - Il 2026 debutta con una serie di aumenti su carburanti, assicurazioni e pedaggi che, secondo Assoutenti, avranno un impatto complessivo di circa 900 milioni di euro sulle tasche dei consumatori italia ... news.fidelityhouse.eu
L'anno non inizia benissimo. Tutti i rincari del 2026 - Dalle autostrade alle sigarette, dai pacchi alle transazioni finanziarie, il 2026 si apre all'insegna dei rincari. huffingtonpost.it
