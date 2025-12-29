Approvato il decreto Ucraina | ci sono anche gli aiuti militari ma con un trucco E a metà mese Crosetto sarà in Parlamento

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto Ucraina, che include anche aiuti militari con alcune limitazioni. Il provvedimento riguarda la proroga delle autorizzazioni alla cessione di mezzi e materiali militari all’Ucraina, oltre a misure per il rinnovo dei permessi di soggiorno e la sicurezza dei giornalisti freelance. A metà mese, il ministro Crosetto sarà in Parlamento per ulteriori approfondimenti sul tema.

Dopo rinvii e confronti interni, il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il cosiddetto decreto Ucraina, ovvero le «disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, per il rinnovo dei permessi di soggiorno in possesso di cittadini ucraini, nonché per la sicurezza dei giornalisti freelance», come recita l’ordine del giorno di convocazione del Consiglio. Nonostante le richieste di Matteo Salvini e della Lega di ridurre il peso degli aiuti militari a favore di interventi civili e di difesa della popolazione, il testo mantiene la sostanza dei provvedimenti precedenti, con solo alcune modifiche lessicali. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Gli aiuti all'Ucraina restano "militari": cosa prevede il decreto approvato dal governo Leggi anche: Via libera in Cdm al decreto Ucraina. E nel titolo tornano gli "aiuti militari" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. «Il decreto Ucraina è pronto». Ma serve un piccolo ritocco; Accordo sul decreto Ucraina dopo i contatti tra Meloni e Salvini; Ucraina, ecco il decreto del governo per il 2026: aiuti militari ma “priorità per quelli civili,…; Ucraina, approvato in Cdm il decreto con la nuova formula: diventa aiuti per la difesa e non militari. Il governo ha approvato il decreto sulle armi all’Ucraina, con qualche trucco linguistico - La Lega è riuscita a far togliere i riferimenti all'ambito militare nel titolo, ma la sostanza è rimasta la stessa ... ilpost.it

