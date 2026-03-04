In azione navi e jet europei l' Idf avanza via terra in Libano L' Iran | Hormuz è sotto il nostro controllo Ondata di missili e droni sul Kuwait | Borse Asia a picco Seul -12% Milano prova a resistere

Navi e jet europei sono intervenuti mentre l'IDF ha iniziato un’operazione terrestre in Libano. L’Iran ha dichiarato di controllare il Golfo di Hormuz, mentre sul Kuwait sono stati lanciati missili e droni. Le borse asiatiche hanno registrato forti perdite, con Seul in calo del 12%, e Milano cerca di mantenere la stabilità. Oggi si celebrano i funerali di Khamenei, con il figlio Mojtaba nominato nuovo Leader supremo.

Oggi i funerali di Khamenei, il figlio Mojtaba è la nuova Guida suprema. Da Israele nuova ondata di attacchi.

In azione navi e jet europei, l'Idf avanza via terra in Libano. L'Iran: «Hormuz è sotto il nostro controllo». Ondata di missili e droni sul Kuwait | Borse, Asia a picco (Seul -12%), Milano prova a resistere

L'Idf abbatte un caccia iraniano, raid anche in Libano. «Ondata di missili e droni sul Kuwait». I pasdaran: «Hormuz è sotto il nostro controllo» | Borse, Asia a picco (Seul -12%), Milano prova a resistere

L'Idf abbatte un caccia iraniano, raid anche in Libano. «Ondata di missili e droni sul Kuwait». I pasdaran: «Hormuz è sotto il nostro controllo» | Borse, l'Asia precipita (Seul -12%), L'Europa resiste

Temi più discussi: In azione navi e jet europei in Iran. Raid di Israele in Libano con morti e feriti. I pasdaran:; Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; In Iran è giallo su Ahmadinejad, Trump: 'Il conflitto potrebbe durare 4 settimane'; Teheran conferma: Ucciso Khamenei. Nuova ondata di attacchi sull’Iran, missili su Israele e Paesi del Golfo: cosa sta succedendo.

ondata di in azione navi eGuerra in Iran: in azione navi e jet europei. Raid di Israele in LibanoGli attacchi israeliani contro obiettivi in Iran proseguono, mentre l’esercito di Tel Aviv ha colpito anche in Libano, dove nella notte raid su edifici e strutture nella zona di Beirut sud hanno ... laprovinciapavese.gelocal.it

Trump non esclude l’invio di truppe americane in Iran e minaccia una nuova ondata di attacchiIl Presidente Trump evoca una nuova grave ondata di attacchi e non esclude l'invio di truppe di terra in Iran nell'ambito di Epic Fury ... aresdifesa.it

