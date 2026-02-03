Jesse Ventura senza filtri su Trump | Gli americani stanno pagando le loro scelte

Jesse Ventura non ha peli sulla lingua. In un’intervista, l’ex wrestler e membro della WWE Hall of Fame ha detto che gli americani sono responsabili della rielezione di Donald Trump nel 2024. Ventura sostiene che gli elettori devono assumersi le proprie scelte e non possono scaricare solo sul presidente le colpe di ciò che succede nel paese. La sua posizione genera già molte reazioni e fa discutere sui social e tra gli addetti ai lavori.

Il membro della WWE Hall of Fame, Jesse Ventura ritiene che il popolo americano condivida la responsabilità della rielezione di Donald Trump a presidente nel 2024. Durante una recente apparizione a Rosemary Barton Live, “The Body” ha criticato duramente gli elettori per aver scelto Trump invece di Kamala Harris, facendo anche riferimento al passato legale e finanziario controverso del repubblicano: “Bisogna ricordare che l’ultima elezione era in realtà molto semplice. E per questo do la colpa anche al popolo degli Stati Uniti: stanno ottenendo ciò che si meritano. La scelta era chiara: la Costituzione o un criminale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jesse Ventura senza filtri su Trump: “Gli americani stanno pagando le loro scelte” Approfondimenti su Jesse Ventura Trump Stellan Skarsgård senza filtri su Donald Trump: le parole durissime che stanno facendo il giro del mondo Stellan Skarsgård ha recentemente espresso commenti molto critici su Donald Trump, definendolo un “ometto megalomane che cerca di conquistare il mondo”. Gli americani che combattono in Ucraina e che Trump definisce “una vergogna”: ecco le loro storie Durante una conferenza stampa a Mar-a-Lago, Donald Trump ha commentato la presenza di cittadini americani che combattono in Ucraina, definendola una “vergogna”. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. #PrimaVisione - Alle 21.20 “Sulle ali dell’onore” di JD Dillard con Glen Powell, Serinda Swan, Thomas Sadoski | Jesse Brown è un abile pilota della Marina degli Stati Uniti, ma anche il primo aviatore di origine afroamericana, che deve combattere contro il raz - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.