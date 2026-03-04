Iran Fratoianni | Meloni tiri fuori il coraggio e faccia come Sanchez

Il leader di un partito di sinistra invita la premier italiana a mostrare più determinazione e a seguire l'esempio del presidente del governo spagnolo, chiedendo pubblicamente che la sua posizione sia più decisa in una determinata questione. La richiesta arriva in un momento di tensione tra i due governi, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici della disputa.

(LaPresse) “Vogliamo dire a Giorgia Meloni una cosa chiara: tiri fuori il coraggio e faccia come Pedro Sanchez. Condanni questa aggressione illegale e dica che non concederemo basi in nessun caso” sono le parole del leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni in Piazza Montecitorio sull’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. “Le spiegazioni di Crosetto sul viaggio a Dubai? Mi hanno convinto fino a un certo punto” aggiunge Fratoianni. “Qui siamo davanti a dei governanti che si comportano da osservatori. Hanno invece il dovere di esprimere un punto di vista chiaro, fare una scelta”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

