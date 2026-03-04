Un sostenitore di Alfonso Signorini afferma di essere dalla sua parte senza esitazioni. Nonostante la puntata di Falsissimo sia stata censurata, alcuni estratti circolano sui social, suscitando commenti critici nei confronti del conduttore. L’intervento si conclude con una chiara preferenza per Signorini, senza lasciare spazio a dubbi o ambiguità.

Dite quello che vi pare, ma se devo scegliere da che parte stare, scelgo Alfonso Signorini, non ho dubbio alcuno. Signorini che ha subito una ritorsione infame da parte di Fabrizio Corona, le cui vere ragioni di questa guerriglia devono ancora venire a galla. Dicevamo che sui social stanno girando alcuni estratti della puntata di Falsissimo, in particolar modo gli spezzoni di una videochiamata tra Alfonso e uno che voleva entrare al Grande Fratello. Detto che a oggi non c’è reato, ripetiamolo che non c’è reato, perché Signorini non ha costretto nessuno a fare sesso per ottenere i luccichii della telecamera, la domanda che mi sovviene è un’altra. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Io sto con Alfonso Signorini, senza se e senza ma. Meglio succhiare vibratori che essere infame

Ragazzo ucciso dalla polizia a Milano. Salvini: “Io sto con l’agente senza se e senza ma”La tragedia di via Impastato a Milano, dove un 28enne nordafricano è stato ucciso dalla polizia, rischia di diventare un caso politico a pochi giorni...

Milano, 28enne ignora l’alt ed estrae una pistola: poliziotto spara e lo uccide. Agente indagato. Salvini: “Sto con lui, senza se e senza ma”Il giovane, un marocchino con precedenti per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale, ha puntato la pistola contro gli agenti che hanno...

Tutti gli aggiornamenti su Alfonso Signorini.

Temi più discussi: Comincio una nuova vita, Alfonso Signorini dice addio a 'Chi' dopo 16 anni; Alfonso Signorini lascia la direzione editoriale di Chi: Comincio una nuova vita; Alfonso Signorini lascia il settimanale Chi, la frecciata a Corona: Uno squallido sottoscala che si nutre di menzogne; Alfonso Signorini lascia Chi dopo 20 anni: Nessun collegamento con Corona, scelta maturata da anni. Chi prenderà il suo posto.

Alfonso Signorini, Antonio Medugno: «Non sono andato a letto con lui. Io ingenuo, il mio ex manager mi manipolava»Antonio Medugno torna a parlare. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha denunciato il giornalista e conduttore del reality Alfonso Signorini, ora indagato per violenza sessuale ed estorsione ... ilgazzettino.it

Antonio Medugno: «Non sono andato a letto con Alfonso Signorini. Io ingenuo, il mio ex manager mi manipolava»Antonio Medugno torna a parlare. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha denunciato il giornalista e conduttore del reality Alfonso Signorini, ora indagato per violenza sessuale ed estorsione ... ilmattino.it

#AlfonsoSignorini nell'ultimo editoriale di oggi sul settimanale #Chi saluta i lettori e parla anche dello scandalo che lo ha coinvolto Come vi abbiamo riportato Signorini ha deciso di lasciare dopo 20 anni il settimanale Chi. Il conduttore ha detto di non averlo fat facebook

Nessun collegamento con il polverone e la successiva inchiesta scaturita dopo i servizi di Fabrizio Corona nel suo programma YouTube "Falsissimo", come spiega lo stesso (ormai) ex direttore editoriale del settimanale. #alfonsosignorini x.com