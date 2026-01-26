Ragazzo ucciso dalla polizia a Milano Salvini | Io sto con l’agente senza se e senza ma

Una recente tragedia a Milano ha portato alla morte di un giovane di 20 anni durante un intervento della polizia in via Impastato. La vicenda ha suscitato reazioni e discussioni pubbliche, mentre le autorità continuano a indagare sulle circostanze. La vicenda si inserisce in un contesto delicato, con possibili ripercussioni politiche e sociali, in un momento di grande attenzione internazionale per la città.

La tragedia di via Impastato a Milano, dove un ventenne nordafricano è stato ucciso dalla polizia, rischia di diventare un caso politico a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi Invernali. Una polemica di cui Milano vorrebbe sicuramente fare a meno dopo le tante degli ultimi mesi attorno al tema sicurezza. Ma, questa volta, a ridosso della zona dello spaccio di droga a Rogoredo, a sparare è stato un agente di polizia in borghese, di fronte a un giovane che riteneva armato e pericoloso. Solo dopo si è appreso che la pistola impugnata dalla vittima fosse una replica di una vera. Milano, polizia spara: muore ragazzo di 20 anni La Lega: solidarietà ai poliziotti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un giovane di 20 anni è deceduto durante un intervento di polizia a Milano, nel quartiere Rogoredo.

Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: era armatoUn 20enne è morto nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio, a Milano in via Giuseppe Impastato, nei pressi della stazione ferroviaria di Rogoredo. Stando a quanto emerso finora, il giovane sarebbe ... fanpage.it

Milano, morto un 20enne: colpito in una sparatoria con la polizia(Adnkronos) - Un ragazzo di 20 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio a Milano, nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in via Giuseppe Impastato 7. L'allarme ... cn24tv.it

