In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni ha ignorato un ordine di fermo, estraendo una pistola. La reazione della polizia ha portato a un intervento che si è concluso tragicamente. L’agente coinvolto è sotto indagine, mentre le autorità e le opinioni pubbliche continuano a seguire gli sviluppi. Un caso che solleva questioni sulla gestione delle situazioni di emergenza e sulla sicurezza pubblica.

L’agente che vede due uomini avvicinarsi nel corso di un controllo antidroga. Mentre uno si allontana, l'altro avanza e allora grida: “ Fermo polizia ”. Il braccio che si alza verso di lui con in mano un’arma, poi rivelatasi a salve. E un colpo che spara e che colpisce il nordafricano, un 28enne già noto alle forze dell’ordine, in piena fronte. E che muore sul colpo. “Ho visto un’arma e ho sparato per salvarmi la vita”, le sue parole davanti al pm Giovanni Tarzia. Ancora un episodio di violenza a Milano. Un giovane di 28 anni, un marocchino noto alle forze dell’ordine è morto oggi, 26 gennaio, poco prima delle 18, in via Giuseppe Impastato, in zona Rogoredo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano, 28enne ignora l’alt ed estrae una pistola: poliziotto spara e lo uccide. Agente indagato. Salvini: “Sto con lui, senza se e senza ma”

Un giovane di 28 anni è deceduto a Milano dopo essere stato colpito dalla polizia, che ha riferito di aver agito in autodifesa.

In un episodio avvenuto a Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un agente di polizia mentre si trovava in via Impastato, nel quartiere Rogoredo.

