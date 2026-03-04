io inviato al festival tra vip e aneddoti

Daniele Bolla, presentatore e dj noto per il suo lavoro in radio e televisione, partecipa al Festival di Sanremo da oltre trent’anni. Durante l’evento, si trova tra vip e aneddoti, seguendo da vicino la manifestazione dedicata alla musica italiana nella città ligure. La sua presenza è ormai una costante che si ripete anno dopo anno, confermandosi come uno dei volti più assidui della kermesse.

È ormai una presenza fissa del Festival da Sanremo: da più di trent’anni consecutivi Daniele Bolla, presentatore e dj per radio e televisioni, si sposta nella città ligure per seguire la kermesse dedicata alla canzone italiana. Una passione che lo ha sempre accompagnato e che lo porta a conoscere e intervistare cantanti e vip dentro e fuori dal teatro Ariston così le sue " Pillole dal Festival ", in onda su una tv locale fanese, hanno avuto un grande successo. Ogni anno Bolla se ne torna a casa con nuovi aneddoti da raccontare: "Quest’anno a Sanremo c’era un bagno di folla, complici anche le belle giornate. Posso dire di essere stato quasi profetico quando ho intervistato Sal da Vinci dopo la prima esibizioni e gli ho detto che per me sarebbe arrivato almeno tra i primi 5 con la sua canzone orecchiabile ma profonda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

