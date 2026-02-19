Bonolis a Viva El Futbol la sera prima di Sanremo | calcio aneddoti e forse qualche frecciata al Festival

Il motivo per cui Bonolis si presenta a Viva El Futbol a Roma il 23 febbraio riguarda la sua presenza nel mondo dello sport e dello spettacolo. La sera prima di partire per il Festival di Sanremo 2026, il conduttore si unisce a Adani, Cassano e Ventola per parlare di calcio e condividere aneddoti. Durante l’evento, potrebbe anche lanciare qualche battuta sul festival musicale. La sua partecipazione crea un ponte tra due grandi eventi televisivi della settimana romana. La data segna un momento di attesa per i fan.

