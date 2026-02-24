A Sanremo io e Serena Autieri eravamo ‘le svallettate’ L’ultimo giorno mi venne un febbrone mi fecero una puntura e via | gli aneddoti di Claudia Gerini

Claudia Gerini ricorda con simpatia il suo ruolo come “svallettata” a Sanremo, un’esperienza che le rimarrà impressa per il forte febbrone che la colpì l’ultimo giorno e la puntura che le salvarono la giornata. La cantante Serena Autieri le stava accanto in quell’occasione. Gerini ripercorre anche un pensiero su Franco Califano, sottolineando quanto la sua presenza fosse affascinante, paragonandola a quella degli attori di Hollywood. La scena si svolse tra risate e momenti di imprevisto.

Claudia Gerini avrebbe potuto innamorarsi di Franco Califano? “ Assolutamente sì. Era di una bellezza e di un’eleganza che mi ricordava gli attori hollywoodiani. Un po’ zingaro, un po’ maledetto, ma in fondo un tenerone”. L’attrice parla così di Califano, ed è anche attraverso il suo sguardo che prende forma il docufilm “Franco Califano – Nun ve trattengo “, in onda su Sky Documentaries, e in streaming su NOW. L’incontro con Franco Califano. Gerini ha conosciuto per davvero il ‘Califfo’. Un incontro breve ma che ha lasciato il segno: “Proprio negli studi televisivi di Sky. Ero lì per una trasmissione e nei corridoi apparve lui” racconta a Vanity Fair. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Claudia Gerini: «Io e il mio compagno ci siamo presi una pausa. Mi è stato chiesto spazio»Claudia Gerini ha condiviso a Verissimo di aver deciso di prendersi una pausa dal suo rapporto con Riccardo Sangiuliano, spiegando che spesso le pause possono essere utili e terapeutiche.

