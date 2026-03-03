Io e l’Altro le opere multimediali del Conservatorio di Avellino

Al Conservatorio di Avellino Domenico Cimarosa si terrà la presentazione di due opere multimediali intitolate “Io e l’Altro”. Le creazioni esplorano temi legati all’identità e all’innovazione sonora attraverso l’utilizzo di tecnologie digitali e strumenti tradizionali. L’evento coinvolgerà studenti e docenti del conservatorio, offrendo un’occasione per mostrare il lavoro realizzato nel corso di questa produzione artistica.

“Io e l’Altro”, il Conservatorio di Avellino Domenico Cimarosa presenta due opere multimediali tra identità e innovazione sonora. Il progetto realizzato nell’ambito del PNRR – Digital and International Arts through Augmented Reality and Research for Young Students (Artists), conclude un percorso di ricerca e sperimentazione musicale e tecnologica, offrendo una riflessione sul rapporto tra l’Io e l’Altro come confronto, ascolto e costruzione di un equilibrio possibile, come sottolinea la direttrice Maria Gabriella Della Sala. In programma le opere “In Altrove vicino” di Daria Scia e “Lei. Anticipazioni del poeta” di Francesco Fausto Magaletti, con il coinvolgimento di giovani compositori e studenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Io e l’Altro”, le opere multimediali del Conservatorio di Avellino Avellino, “Musica come dialogo di Pace e Amore” al Conservatorio CimarosaUn appuntamento che celebra l’armonia, il dialogo e la musica come ponte tra le persone. Monteverdi al Duomo di Avellino, il Conservatorio Cimarosa in concertoSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) AVELLINO — È in...