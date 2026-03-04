Investita dal bus è grave

Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un autobus in piazza Savio a Cornigliano, poco dopo le 12. L'incidente è avvenuto in una zona trafficata e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure necessarie. Le autorità stanno accertando le cause dell'incidente.

Incidente in piazza Savio a Cornigliano. La donna è stata portata in ospedale in codice rosso Una donna è rimasta ferita dopo che un autobus l'ha investita in piazza Savio a Cornigliano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 12.30 di mercoledì 4 marzo 2026. La donna ha riportato diversi traumi ed è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. Soccorsa anche un'altra persona, accompagnata in verde all'ospedale di Voltri. Poco significative le conseguenze sul traffico in virtù del fatto che il mezzo si trovava a bordo strada.

