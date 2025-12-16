Investita dal bus mentre è in bici paura per una ragazza

Nel primo mattino di oggi, martedì 16 dicembre, a Merano si è verificato un incidente che ha coinvolto una giovane in bicicletta e un autobus. L'impatto si è rivelato grave, suscitando grande preoccupazione. La dinamica e le conseguenze dell'incidente sono ancora da chiarire, mentre la ragazza coinvolta è stata soccorsa immediatamente.

Un impatto grave e tanta paura per una giovane coinvolta nel sinistro: è quanto accaduto nel primo mattino di oggi, martedì 16 dicembre, a Merano. Poco dopo le 7:30 una 17enne è stata investita da un bus in piazza Teatro mentre era in sella alla propria bici.L'incidente ha generato particolare.