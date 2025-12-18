La Cassazione ha confermato la condanna a 12 anni per la mandante dell'aggressione a Davide Ferrerio, rimasto in coma dopo un violento pestaggio a Crotone. Un episodio che ha scosso l’opinione pubblica, evidenziando le conseguenze di un tragico malinteso. La decisione rappresenta un importante passo nel percorso di giustizia, riaffermando l’importanza della lotta contro la violenza e l’impunità.

© Ilrestodelcarlino.it - Davide Ferrerio in coma dopo le botte, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni per la ‘mandante’

Bologna, 18 dicembre 2025 – Davide Ferrerio fu pestato mentre si trovava in vacanza a Crotone per un tragico scambio di persona. Era l’11 agosto 2022 e il ragazzo, super tifoso del Bologna, aveva appena 20 anni: da quel giorno non si è più svegliato, è in coma irreversibile. Ieri, i giudici della Suprema Corte hanno confermato 12 anni di reclusione per Anna Perugino, considerata la ‘mandante’ di quella spedizione punitiva, per concorso in tentato omicidio (con l’aggravante, riconosciuta in Appello e ieri confermata, di aver commesso il fatto in presenza dei bambini). Ma il ‘quinto uomo’ è ancora libero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

