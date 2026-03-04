intesa sanpaolo partecipa al viaggio della fiamma paralimpica

Intesa Sanpaolo annuncia la propria partecipazione al viaggio della Fiamma Paralimpica. La banca, che è anche Banking Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici, si impegna a sostenere l’evento. La notizia è stata comunicata durante un evento a Venezia. Non sono stati forniti dettagli su altre iniziative o collaborazioni legate a questa partecipazione.

VENEZIA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo, Banking Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, partecipa anche al viaggio della Fiamma Paralimpica attraverso il coinvolgimento come Tedofori di una ragazza e un ragazzo assistiti da due enti del terzo settore con cui collabora a progetti di inclusione sociale: durante il percorso a Venezia si alterneranno nel portare la Fiamma il Chief Social Impact Officer della Banca Paolo Bonassi, per la Fondazione Dynamo Camp, Sofia Brunati, atleta paralimpica di scherma e volontaria con Vito Nigro, Direttore Attività e Programmi e per la Fondazione TOG, Tommaso con la... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Intesa Sanpaolo partecipa al viaggio della Fiamma olimpica a MilanoSi alterneranno nel ruolo di tedofori alcuni rappresentanti del Gruppo e Roberto Bolle, brand ambassador della banca.

Intesa Sanpaolo accompagna la Fiamma Paralimpica a Venezia rafforzando inclusione e sport per tuttiLa Fiamma, accesa il 24 febbraio a Stoke Mandeville nel Regno Unito, ha attraversato Torino prima di intraprendere un percorso di undici giorni in tutta Italia fino ai Giochi Paralimpici Invernali, ch ... affaritaliani.it

