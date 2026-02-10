Il Viaggio della Fiamma Paralimpica | da Stoke Mandeville a Milano Cortina 2026

La Fiamma Paralimpica partirà il 24 febbraio da Stoke Mandeville, nel Regno Unito, e arriverà a Milano Cortina 2026. Alle 9:45 del mattino, la torcia sarà accesa per la prima volta nel luogo simbolo del movimento paralimpico, dove il neurochirurgo Sir Ludwig Guttmann ha dato il via a questa tradizione. L’obiettivo è portare avanti la passione e l’energia delle persone con disabilità, in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici.

Appuntamento a fine febbraio. Martedì 24 febbraio alle 9:45 la Fiamma Paralimpica prenderà vita a Stoke Mandeville, ad Aylesbury, luogo simbolo del Movimento Paralimpico grazie all'opera pionieristica del neurochirurgo Sir Ludwig Guttmann. Dopo la cerimonia di accensione, la Fiamma attraverserà l'Europa per arrivare in Italia, dando il via ufficiale al suo percorso verso i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il Viaggio della Fiamma coinvolgerà 501 tedofori e coprirà oltre 2.000 km prima della Cerimonia di Apertura, in programma il 6 marzo a Verona. Alla cerimonia saranno presenti Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), Dan Brooke, presidente di Paralympics GB, e la contessa Elizabeth Howe, Lord Luogotenente per il Buckinghamshire, rappresentante di WheelPower.

