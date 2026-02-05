Intesa Sanpaolo partecipa al viaggio della Fiamma olimpica a Milano

Intesa Sanpaolo ha preso parte al passaggio della Fiamma olimpica a Milano. La banca, come partner ufficiale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, ha accompagnato il giro della torcia alla vigilia dei Giochi Invernali. La presenza di Intesa Sanpaolo ha rafforzato il suo ruolo di protagonista nel grande evento sportivo che si avvicina.

Intesa Sanpaolo, banking premium partner delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, partecipa al viaggio della Fiamma olimpica nel suo percorso di avvicinamento ai Giochi Invernali. Per la tappa finale di Milano, le filiali della banca di piazza Cordusio e via Verdi sono state allestite con grafiche per evocare l’atmosfera della manifestazione sportiva. Sono state oltre 280 le persone di Intesa, tra cui esponenti del top management, che hanno partecipato come tedofori nel percorso iniziato a Roma il 6 dicembre 2025. Durante il percorso milanese della Fiamma, giovedì 5 febbraio, si alterneranno nel ruolo di tedofori in rappresentanza della Banca Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei territori, Tommaso Corcos, responsabile Wealth management divisions, Gaetano Miccichè, chairman della divisione IMI Corporate Investment banking e International banks e Paola Papanicolaou, responsabile International banks division. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Intesa Sanpaolo partecipa al viaggio della Fiamma olimpica a Milano Approfondimenti su Intesa Sanpaolo olimpiadi Il viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026 accende la Campania: 22 città coinvolte dal 21 al 26 dicembre Milano Cortina 2026, al via il viaggio della fiamma olimpica. Gregorio Paltrinieri apre la staffetta, Polonara: «Un'emozione essere qui in piedi» La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Intesa Sanpaolo olimpiadi Argomenti discussi: INTESA SANPAOLO: LA FIAMMA OLIMPICA ARRIVA A MILANO; Intesa Sanpaolo sostiene il progetto Libere di Ricostruire di Be Free Cooperativa Sociale; Intesa Sanpaolo nel viaggio della Fiamma Olimpica Milano Cortina 2026; Massimo Proverbio e la sfida del piano Intesa Sanpaolo 2026-2029: 4,6 miliardi su tecnologia e AI. Intesa Sanpaolo apoya la llama olímpica de Milán-Cortina 2026: iniciativas localesIntesa Sanpaolo, Banking Premium Partner dei Giochi Olimpici Invernali, accompagna il viaggio della Fiamma e promuove iniziative culturali e sociali a sostegno del territorio ... firstonline.info Intesa Sanpaolo supports the Olympic flame for Milan-Cortina 2026: local initiativesIntesa Sanpaolo, Banking Premium Partner dei Giochi Olimpici Invernali, accompagna il viaggio della Fiamma e promuove iniziative culturali e sociali a sostegno del territorio ... firstonline.info #RassegnaStampa Ecco chi sono i top manager di Intesa Sanpaolo che porteranno la Fiamma olimpica #milanocortina2026 x.com Carlo Messina, consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, la più grande banca italiana, illustra alla stampa il Piano di impresa 2026-2029, avendo archiviato un 2025 davvero monstre: 9,3 miliardi di utile, di cui oltre 6,5 saranno distribuiti agli azionisti, fra cui le facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.