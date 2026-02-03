L' Università nelle periferie di Bari riparte il progetto | Nuova intesa fra Comune Ateneo e Politecnico

Questa mattina a Bari è stato firmato un nuovo accordo tra Comune, Università e Politecnico. L’obiettivo è rilanciare il progetto di portare l’università nelle zone periferiche della città. Verranno spostate alcune strutture universitarie nei quartieri meno centrali, per facilitare l’accesso agli studi a più studenti. La firma segna il riavvio di un’iniziativa già annunciata in passato, ora tornata in carreggiata con nuove promesse.

L'accordo prevede anche la delocalizzazione di alcune strutture universitarie nei quartieri periferici della città. Si è tenuto, questa mattina a Palazzo della Città, l'incontro tra i rappresentanti dell'amministrazione locale e i vertici dei poli accademici baresi al fine di dare continuità al.

Il Comune di Reggio Calabria ha ottenuto un finanziamento di circa 3,9 milioni di euro destinato a progetti di inclusione sociale nelle periferie.

