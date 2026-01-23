Arriva Giornata nazionale della prevenzione veterinaria Parola d' ordine One health

Il 25 gennaio si celebra la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria, un’occasione per sensibilizzare sull’importanza della medicina preventiva per animali e persone. Promossa per legge, questa giornata invita a riflettere sull’approccio “One health”, che integra la salute umana e animale. Un momento di attenzione per rafforzare la collaborazione tra professionisti e promuovere pratiche di prevenzione efficaci.

ANCONA – Il 25 gennaio di ogni anno si celebra la Giornata nazionale della prevenzione veterinaria. Un appuntamento istituito per legge al fine di promuovere la consapevolezza sull'importanza della medicina veterinaria preventiva, in un'ottica integrata "One health" che unisce la salute dell'uomo.

