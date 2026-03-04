Interviene per difendere il figlio della compagna e viene colpito con un vaso alla testa | 3 giovani arrestati

Tre giovani sono stati arrestati dopo aver aggredito un ragazzo e successivamente anche la madre e il compagno di lei. Durante l’intervento, il compagno della donna è stato colpito alla testa con un vaso di ceramica, rischiando di perdere la vita. L'episodio si è verificato in un’abitazione, dove i giovani hanno agito violentemente contro le persone presenti.

E' successo a Porticello, dopo uno screzio nato alla fine di un concerto. Dopo le indagini dei carabinieri sono scattati i domiciliari per un 21enne, mentre due ragazzi di 16 e 15 anni sono stati portati al Malaspina. La vittima dell'aggressione ha riportato gravi lesioni al volto Dopo aver aggredito un giovane si sarebbero scagliati anche contro la madre e il compagno, fracassando la testa di quest'ultimo con un vaso di ceramica e rischiando di ucciderlo. I carabinieri hanno arrestato tre ragazzi di 21, 16 e 15 anni in esecuzione di un’ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese, per il maggiorenne, e del gip del tribunale per i minorenni di Palermo per gli altri due, per una rissa avvenuta a Porticello, frazione di Santa Flavia, lo scorso 5 ottobre (ma i fatti sono venuti alla luce solo ora ndr). 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Autista chiede il biglietto e viene colpito alla testa con un cellulareUn autista della società Air Campania è stato aggredito mentre prestava servizio su un bus della linea 06-NA Mondragone-Aversa.

Campospinoso, rissa all’esterno dell’Aura Music Club: addetto alla sicurezza interviene e viene ferito alla testaCampospinoso Albaredo (Pavia), 6 gennaio 2026 – È intervenuto per bloccare sul nascere una lite tra alcuni giovani e ha rimediato una ferita alla...

Tutto quello che riguarda Interviene per difendere il figlio....

Temi più discussi: Gatti di Forte Marghera, sit in davanti al municipio per difendere le case dei mici: Quello spazio è anche loro; Referendum, Meloni: Separare le carriere rafforza lo Stato di diritto; Quel brutto pasticcio del decreto bollette; La Fondazione per le vittime di reato interviene a sostegno dei feriti a Villa Verucchio la notte di capodanno.

Lega Romagna: Pronto il bando per difendere i balneari dai paletti di BruxellesLa Lega Nord Romagna interviene sul tema delle gare per gli stabilimenti balneari e il bando previsto dal decreto legge Infrastrutture ... livingcesenatico.it

Portici, domenica di violenza domestica, interviene il figlio che ha la peggioI Carabinieri della locale stazione intervengono in un appartamento per una segnalazione di una lite in famiglia. E’ domenica, statistica vuole che nei giorni ... napolivillage.com

Questa riforma interviene sulla nostra Costituzione riducendo l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati. Un errore enorme. Lo spiega Stefano Celli. facebook

La leader della #Cisl #DanielaFumarola a Bologna interviene alla presentazione del libro “Talenti alla pari” ( Edizioni Lavoro) curato da Silvia Pellegrini. “Il talento femminile non è una questione identitaria: è un tema che incrocia economia e democrazia perc x.com