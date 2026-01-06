Campospinoso rissa all’esterno dell’Aura Music Club | addetto alla sicurezza interviene e viene ferito alla testa

Il 6 gennaio 2026 a Campospinoso Albaredo, un addetto alla sicurezza è intervenuto per calmare una lite davanti all’Aura Music Club. Durante l’intervento, è rimasto ferito alla testa. L’episodio evidenzia le tensioni che possono sorgere in occasioni pubbliche e l’importanza del ruolo delle figure di sicurezza nel garantire l’ordine. Le autorità stanno valutando le circostanze dell’accaduto.

Campospinoso Albaredo (Pavia), 6 gennaio 2026 – È intervenuto per bloccare sul nascere una lite tra alcuni giovani e ha rimediato una ferita alla testa. L'uomo, 49enne, addetto alla sicurezza del locale Aura Music Club, in via San Contardo a Campospinoso Albaredo, lungo la Statale 617 Bronese, è stato trasportato, per fortuna non in gravi condizioni, con l'ambulanza in codice verde, al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia. L'intervento dei soccorsi sanitari è scattato poco prima delle 3 di oggi, martedì 6 gennaio, e sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Broni, della Compagnia di Stradella.

