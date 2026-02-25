Autista chiede il biglietto e viene colpito alla testa con un cellulare

Tempo di lettura: 2 minuti Un autista della società Air Campania è stato aggredito mentre prestava servizio su un bus della linea 06-NA Mondragone-Aversa. A darne notizia è l’azienda di mobilità. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista ha chiesto il biglietto a un gruppo di ragazzi saliti a bordo, e uno di loro lo ha prima strattonato e poi colpito alla testa con un cellulare. I ragazzi si sono quindi dati alla fuga mentre l’autista è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale. In una nota, Air Campania spiega di aver “immediatamente attivato le procedure interne per sostituire l’operatore e garantire la regolare ripresa del servizio”, ed esprime “piena solidarietà al proprio dipendente, condanna con fermezza l’episodio e ribadisce l’impegno per la sicurezza di lavoratori e utenti, sottolineando la necessità di installare dispositivi di emergenza (panic button) a bordo dei mezzi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Autista bus chiede biglietto: sfregiato al volto con lo smartphone, ha la testa lacerata

Chiede il biglietto, autista bus aggredito da branco di giovanissimi

