Salento costa fragile | il cedimento della falesia e la sfida del cambiamento climatico

Il cedimento della falesia a Torre Sant’Andrea, avvenuto il 14 febbraio, ha spinto il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a visitare personalmente il litorale di Melendugno insieme al sindaco Maurizio Cisternino. La roccia si è sgretolata improvvisamente, lasciando visibile la fragilità delle coste salentine. Decaro ha osservato da vicino le aree colpite e ha preso nota delle criticità che si sono accentuate con il cambiamento climatico.

Questa mattina il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro si è recato, insieme al sindaco Maurizio Cisternino, a Torre Sant’Andrea e a Torre dell’Orso, sul litorale di Melendugno, per un sopralluogo utile a verificare le condizioni della costa dopo il crollo avvenuto il 14 febbraio.Qui.🔗 Leggi su Lecceprima.it Puglia, costa fragile: il crollo dell’Arco degli Innamorati e la sfida del cambiamento climatico Il crollo dell’Arco degli Innamorati ha spinto questa mattina il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, e il sindaco Maurizio Cisternino a visitare le spiagge di Torre Sant’Andrea e Torre dell’Orso, nel Comune di Melendugno. Generation trust, la sfida dei giovani al cambiamento climatico Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vacanza al mare in Salento, idee per risparmiare; Arco degli innamorati, storia e leggende legate al luogo del Salento che non c’è più; È crollato l’arco dei faraglioni di Sant’Andrea. Il sindaco Cisternino: Un danno enorme per tutto il Salento; Crolla l’Arco degli Innamorati di Sant’Andrea: il maltempo cancella il simbolo del Salento. SALENTO: CROLLO DELL’ARCO DI SANT’ANDREA. IL 53% DELLE COSTE PUGLIESI A RISCHIO EROSIONE, SERVE UN PIANO DI SICUREZZA PER CHI CI ABITAI faraglioni di Sant'Andrea, a San Foca di Melendugno, sono crollati a causa del passaggio del ciclone Oriana. Quella zona è da tempo sottoposta a varie ordinanze e interdetta alla balneazione e alla ... radiondadurto.org Crolla l’arco di Sant’Andrea a Melendugno, geologi: Costa pugliese fragile, servono interventi urgentiLe mareggiate e le piogge violente degli ultimi giorni hanno cancellato uno dei tratti costieri più iconici del territorio: l’imponente arco dei faraglioni di Sant’Andrea, noto anche come arco dell’a ... giornaledipuglia.com Oggi sono stato a Melendugno, in Salento, sulla costa di torre Sant’Andrea per un sopralluogo dove c’è stato il crollo dell’arco ‘de lu Pepe’, conosciuto come l’arco degli innamorati. Un luogo del cuore per i pugliesi e un'immagine simbolo della Puglia. Purtrop - facebook.com facebook Le immagini del crollo sulla costa di Torre Sant'Andrea nel Salento @TgrRai x.com